 Кабмин выделил 32 миллиона на международный аудит "Укроборонпрома"

Такое решение было принято на заседание правительства 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы вынуждены вносить изменения в вопрос международного аудита "Укроборонпрома". Скорректировали сумму до 32,5 млн грн. Говорю твердо: аудиту "Укроборонпрома" – быть. Мы на этом настаиваем и профинансируем процесс", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

14 июня Кабинет министров Украины отменил собственное решение о выделении 32 млн грн на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", поскольку тогда возникла потребность пересмотреть и уточнить сумму такой поддержки.

Как сообщалсь, 22 мая Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 млн грн финансовый аудит ГК "Укроборонпром".

Пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал аудит госконцерна "Укроборонпром" с участием международных экспертов после обнародования журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.

16 марта Порошенко подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО от 6 марта "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится об аудите "Укроборонпрома".

26 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ликвидировать ГК "Укроборонпром" и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил о готовности к аудиту.

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