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 Кабмин выделил 32 миллиона на международный аудит "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины выделил 32,5 млн грн на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Такое решение было принято на заседание правительства 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы вынуждены вносить изменения в вопрос международного аудита "Укроборонпрома". Скорректировали сумму до 32,5 млн грн. Говорю твердо: аудиту "Укроборонпрома" – быть. Мы на этом настаиваем и профинансируем процесс", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

14 июня Кабинет министров Украины отменил собственное решение о выделении 32 млн грн на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", поскольку тогда возникла потребность пересмотреть и уточнить сумму такой поддержки.

Как сообщалсь, 22 мая Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 млн грн финансовый аудит ГК "Укроборонпром".

Пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал аудит госконцерна "Укроборонпром" с участием международных экспертов после обнародования журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.

16 марта Порошенко подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО от 6 марта "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится об аудите "Укроборонпрома".

26 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ликвидировать ГК "Укроборонпром" и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил о готовности к аудиту.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133113
 
 
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