 Верховный Суд встал на сторону НБУ в споре с Коломойским о расследовании операций "Приватбанка"

Соответствующее решение Верховный Суд принял 29 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Речь идет о запрете для НБУ, Минфина, "Приватбанка" и их консультантов (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, ООО "Астерс Консалт", ООО "Астерс", ООО "АликсПартнерз (Украина)") выполнять условия любых договоров, которые прямо или косвенно касаются интересов олигарха.

Указанный запрет был вынесен судом первой инстанции по ходатайству Коломойского в качестве обеспечения его иска о признании недействительными и прекращения действия договоров, которые Нацбанк, Минфин и "Приватбанк" заключили со своими консультантами и их субподрядчиками.

В частности, Верховный Суд подтвердил позицию апелляционного суда о том, что обеспечение иска избранным истцом путем не соответствует заявленным исковым требованиям, поскольку фактически является разрешением спора до рассмотрения дела по существу.

Напомним, Коломойский также пытался с помощью заблокировать работу консультантов "Приватбанка" и НБУ с помощью аналогичного решения Киевского районного суда Одессы, который 4 января 2018 года ввел в качестве обеспечения по иску запрет, аналогичный постановлению Соломенского райсуда Киева от 15 декабря 2017 года.

Вместе с тем, уже 15 января 2018 года НБУ публично заявил, что обеспечительная мера отменена, а уже на следующий день – 16 января 2018 года – Нацбанк обнародовал результаты forensic audit "Приватбанка".

Впоследствии НБУ сообщил, что 18 октября 2018 года Киевский райсуд. Одессы оставил без рассмотрения исковые требования Коломойского в этом деле. Коломойский подал апелляционную жалобу на это решение.

Напомним, в январе 2018 года НБУ в официальном сообщении заявлял, что forensic audit "Приватбанка", который провело агентство Kroll, подтвердил, что более 95% корпоративного кредитного портфеля финучреждения – это были инсайдерские займа, а возможные убытки, причиненные банку, могут составить $5,5 млрд. Коломойский неоднократно отрицал такие выводы.

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