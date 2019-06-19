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 Кабмин направил 200 миллионов на реконструкцию посадочной полосы аэропорта "Днепр"

Кабинет министров Украины на заседании 19 июня принял решение направить 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфрафтруктуры Украины, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что в связи со стремительным ростом авиации в Украине развитие региональных аэропортов – в перечне первоочередных задач и министерства, и правительства, и местных общин.

"Уже сегодня мы видим, что наша инициатива, закрепленная в Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, развития сети региональных аэродромов, является абсолютно правильной. 50 работающих аэропортов в 2030 году – вполне достижимая цифра", – заявил глава Мининфраструктуры.

"Сегодня самый большой и самый дешевый перевозчик Европы Ryanair начал свои полеты в Одессу. На днях в сети маршрутов Ryanair присоединился Харьков. Все больше региональных аэродромов получает удобное и доступное прямое сообщение с городами Европы. Министерство инфраструктуры поддержало предложение премьер-министра Украины и вынесло на утверждение правительством решение о направлении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Болею за то, чтобы уже в следующем году аэропорт Днепра смог принять первые рейсы Ryanair и других европейских и украинских авиакомпаний, в частности, и SkyUр. Правительство и я лично сделали для этого все необходимое", – добавил Омелян.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133111
 
 
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