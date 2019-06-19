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 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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Все про:Медведчук (56) покупка (737) Антимонопольный комитет (667) телевидение (175) Терентьев (24)

 Антимонопольный комитет проверит покупку телеканала ZIK соратником Медведчука

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет проверку в связи с информацией о покупке народным депутатом Украины, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок") телеканала ZIK и создании медиахолдинга "Новости".

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации", – сказал глава Комитета.

Терентьев отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки.

Глава АМКУ напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели – по 4 млн евро у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133106
 
 
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