 Бюджет строительства взлетной полосы в аэропорту "Одесса" увеличат на 1,1 миллиарда

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Заказчик строительства - государственное предприятие "Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса" - значительное увеличение сметы объясняет ростом стоимости трудовых и материально-технических ресурсов по объекту.

Предыдущая цена строительства новой полосы 1,63 млрд грн была зафиксирована в договоре от 26 декабря 2013 года с генеральным подрядчиком ООО "Спецремстрой".

По данным ГП "Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса", с 2013 по 2017 год работы не проводились из-за отсутствия финансирования.

По состоянию на 27 февраля 2019 года ООО "Спецремстрой" выполнили строительно-монтажные работы на сумму 803,96 млн грн.

Новое соглашение на 1,14 млрд грн государственное предприятие намерено заключить также с этим подрядчиком без проведения тендера. Это в "Дирекции по строительству международного аэропорта Одесса" объясняют нецелесообразностью замены подрядчика в соответствии с анализом Харьковского Национального автомобильно-дорожного университета, а также экспертным выводом Национального авиационного университета.

Фактически работы по строительству новой полосы в аэропорту "Одесса" выполняет компания "Автомагистраль-Юг". По ее данным, на начало апреля 2019 года готовы 1 450 метров полосы при общей длине 2 800 метров.

Напомним, строительство полосы началось в 2017 году. Финансирование ведется на средства государственного бюджета.

В начале 2019 года стало известно, что Государственная аудиторная служба после проведенной проверки нашла множество нарушений в ходе реализации объекта.

В отчете Госаудитслужбы говорится, что работы ведется по смете 2013 года, которую не пересматривали, средства расходуются непрозрачно, материалы и работы зачастую закупаются по завышенным ценам.

Кроме того, как установили сотрудники Госаудитслужбы, для приготовления бетонной смеси использовался цемент, не соответствующий проектной документации. В результате твердость полосы может не соответствовать техническому заданию.

По данным Мининфраструктуры, новая полоса в аэропорту "Одесса" должна иметь классификационное число прочности покрытия (PCN) 64, что почти в два раза превышает аналогичный показатель старой полосы (35). Это позволит аэропорту принимать более тяжелые воздушные суда.

Помимо этого, новую полосу планируют оснастить системой инструментальной посадки, которая будет сертифицирована по III-A категории ИКАО, что позволит самолетам совершать посадку в Одессе при плохой видимости. Сейчас одесский аэродром сертифицирован для совершения посадки по I категории ИКАО. Категорию III-A имеет только одна полоса в аэропорту "Борисполь".

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