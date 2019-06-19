 Повышенный лимит выплат по полисам ОСАГО вступит в силу в сентябре

Об этом сообщил глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Игорь Пашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы ведомства, зарегистрированное в Минюсте 22 мая распоряжение о внесении изменений в нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) должно будет опубликовано в ближайшие дни и вступит в силу через три месяца после опубликования.

Основными новшествами документа Пашко назвал повышение максимальных размеров выплат по имуществу и жизни, введение впервые коэффициента при расчете стоимости полисов ОСАГО для электромобилей, которых в Украине насчитывается уже более 20 тыс.

В свою очередь член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб добавил, что новшеством также является регистрация транспортных средств по месту жительства автовладельца. Это позволит снизить стоимость полисов для лиц, проживающих в селах и населенных пунктах с населением до 100 тыс. чел., а это – 38% населения страны.

Кроме того, новшеством является введение в соответствии с Евродирективой коэффициента прибыльности/убыточности. Это позволит страховым компаниям самостоятельно устанавливать высший предел цен на ОСАГО в соответствии с их затратами на этот вид страхования.

При этом Ястреб со ссылкой на прогноз Нацкомфинуслуг сообщил, что это не приведет к повышению стоимости ОСАГО, поскольку будет действовать закон конкуренции.

Еще одним новшеством, по словам члена Нацкомиссии, является сокращение зон регистрации и использования транспортных средств, которые применяются при расчете полисов ОСАГО с шести до пяти путем исключения второй зоны – города-сателиты. Так, отныне распоряжением комиссии закреплены названия населенных пунктов и коэффициент, который применяется к автотранспорту, зарегистрированному в них.

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Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) распоряжением №538 от 9 апреля 2019 года внесла изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам обязательного страхования. В частности, увеличены размеры страховых выплат по договорам ОСАГО.

Напомним, страховые компании - члены Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) в 2018 году увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,01% по сравнению с 2017 годом – до 4,49 млрд грн.

При этом за год было заключено 7,72 млн договоров ОСАГО, что на 4,21% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 15,16% и составила 581,06 грн.

Страховщиками в 2018 году принято 120,08 тыс. решений о выплатах на 2,11 млрд грн. Из них 39,75 тыс. решений – с использованием "европротокола" на сумму 363,7 млн грн.

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