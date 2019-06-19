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 Мариуполь купил 64 белорусских автобуса за 327 миллионов

Официальный дилер Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) - Торговый дом "Литан" (Днепр) - до 20 декабря 2019 года поставит в Мариуполь 64 низкопольных автобуса на общую сумму 327,63 млн грн, в том числе 15 автобусов МАЗ 215069 особо большой вместимости за 104,59 млн грн и 49 больших МАЗ 203016 на сумму 223,04 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор ТД "Литан" и департамент транспорта и связи Мариупольского горсовета заключили 18 июня, после победы в соответствующем тендере, объявленном городом 29 марта.

Полностью низкопольные сочлененные 18-метровые автобусы МАЗ особо большой вместимости рассчитаны на перевозку 158 пассажиров, в том числе 35 сидячих мест (из них не менее четырех - приоритетных), а 12-метровые большие автобусы способны перевозить 94 пассажира, в том числе 26 сидячих.

По информации ProZorro, в торгах на поставку 18-метровых автобусов участвовал еще один дилер МАЗа - ООО "УкрЕвроМАЗ", предлагавший те же автобусы за 104,895 млн грн при ожидаемой сумме закупки 105,538 млн грн.

В аукционе на поставку 12-метровых автобусов также участвовал "УкрЕвроМАЗ" с аналогичными автобусами МАЗ 203016 за 223,038 млн грн при ожидаемой сумме закупки 225,417 млн грн, а также луцкий завод автокомпании "Богдан Моторс", предлагавший свои автобусы за 223,685 млн грн.

Как сообщалось, в феврале текущего года Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, подписала кредитное соглашение о предоставлении финансирования в размере 12,5 млн евро на закупку Мариуполем 64 больших автобусов, а также на реконструкцию городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие управления транспортной инфраструктурой города.

В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития организовал пакет финансирования на развитие транспортной инфраструктуры Мариуполя в размере 18 млн евро, в том числе на закупку 72 низкопольных троллейбусов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133102
 
 
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