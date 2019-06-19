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 Госрыбагентство планирует сдавать в аренду часть акватории Черного моря

Государственное агентство рыбного хозяйства совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия разработало первый проект о предоставлении в аренду акватории Черного моря для целей марикультуры.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Госрыбагентства Ярослав Белов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Пилотный проект даст возможность субъекту хозяйствования взять в аренду акваторию внутренних морских вод Черного моря для выращивания мидий. Сегодня это реальное направление хозяйственной деятельности, которое может обеспечить поставки на внутренний рынок ценных и относительно доступных продуктов. Надеюсь, после успешного старта проекта желающих начать свой бизнес в этом направлении станет больше и развитию марикультуры в Украине быть", – сообщил глава Госрыбагентства.

По словам чиновника, соответствующий проект решения сейчас находится на согласовании в центральных органах исполнительной власти.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133098
 
 
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