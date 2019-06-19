 Польша оценила сроки очистки трубопроводов от грязной российской нефти в 6 месяцев

Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Наимский также сказал, что проблема загрязненной нефти решена в России на техническом уровне, но вопросы ответственности и компенсаций остаются.

Как сообщалось, по данным российской "Транснефти", чистая нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу 10 июня.

Кризис с поставками загрязненной российской нефти привел в апреле к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу "Дружба", способному прокачивать миллион баррелей нефти в сутки и обеспечивать четверть российского нефтяного экспорта. В результате инцидента нефтеперерабатывающие заводы Европы вынуждены были искать новые источники поставок.

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