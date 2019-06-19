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 Минрегион повысит безопасность при выполнении левых поворотов на трассах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины регулирует норму по проектированию левых поворотов на трассах для повышения безопасности движения. Поэтому на дорогах с интенсивностью более 11 тыс. авто в сутки должны обязательно устраиваться только разноуровневые развязки, на трассах с интенсивностью от 5 тыс. до 11 тыс. авто в сутки – кольцевые развязки или безопасные левые повороты (кольцевые развороты), а на трассах до 5 тыс. авто в сутки кроме кольцевых развязок и разворотов также разрешается проектировать левые отнесенные повороты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Нормы касаются строительства новых и реконструкции существующих трасс.

"По подсчетам экспертов отрасли, до 30% ДТП на трассах происходит именно при выполнении левого поворота. Эти повороты очень опасны, особенно на участках дороги с большой интенсивностью движения. Поэтому мы продолжаем совершенствовать требования к проектированию этих поворотов на трассах. Так, ранее мы предлагали устраивать левые повороты только на участках дорог с интенсивностью движения до 20 тыс. авто в сутки. Теперь мы четко определили, какие именно они должны быть разноуровневые, кольцевые развязки, безопасные кольцевые развороты или обычные левые отнесенные повороты, и сделали четкую градацию согласно интенсивности трасс", – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Следовательно, согласно проекту изменений в ГСН, при суммарной приведенной интенсивности движения на дорогах свыше 11 тыс. авто в сутки должны обязательно устраиваться только развязки на разных уровнях. На трассах с интенсивностью движения 5-11 тыс. авто в сутки должны предусматриваться кольцевые развязки или безопасные левые повороты (кольцевые развороты). На наименее интенсивных дорогах – до 5 тыс. авто в сутки – разрешается проектировать кольцевые развязки, безопасные левые повороты (кольцевые развороты) и отнесенные левые повороты. Также в случае необходимости разноуровневые развязки могут проектироваться на трассах любой интенсивности.

По оценкам экспертов, это позволит на 50% уменьшить количество аварий на этих участках движения на трассах, будет способствовать в целом повышению безопасности движения и уменьшит количество пробок.

Ранее Минрегион предлагал устраивать безопасные левые повороты на трассах в одном уровне – кольцевые развороты. Их можно выполнить путем устройства дополнительного места с левой стороны проезжей части для возможности маневрирования авто. Практика устройства таких поворотов сегодня работает во многих странах Европы и мира, например, в Италии и США.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133093
 
 
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