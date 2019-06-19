[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.2 29.35
 Корпоративные отношения
  118  0
Все про:Газпром (1254) Кабмин (3180) Нафтогаз (1727) Минэнергоугля (643)

 "Нафтогаз" должен получить директивы от Кабмина для переговоров с "Газпромом", – Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отмечает необходимость получения госкомпанией "Нафтогаз Украины" директив от правительства на проведение переговоров с российским "Газпромом" относительно транзита газа после 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Какие-либо контракты международного уровня должны на уровне Кабинета министров получить директивы к переговорному процессу", – сказал Насалик в ходе общения с журналистами в Киеве 19 июня, добавив, что в настоящее время правительство пока не давало "Нафтогазу" каких-либо указаний.

Кроме того, министр энергетики также акцентировал внимание на том, что "Нафтогаз" обязан выполнять решение правительства относительно отделения газотранспортной системы по утвержденной ownership unbundling-модели.

Как сообщалось, накануне коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в случае отказа "Газпрома" подписывать новый контракт на транзит газа в соответствии с европейскими правилами НАК "Нафтогаз Украины" готов предложить российской компании заключить своп-договор.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев неоднократно заявлял, что "Нафтогаз" готов продолжать переговоры о будущем транзита газа через Украину с российским "Газпромом" в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии. 

Нафтогаз должен получить директивы от Кабмина для переговоров с Газпромом, – Насалик 01

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133089
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Нафтогаз" должен получить директивы от Кабмина для переговоров с "Газпромом", – Насалик
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines Зеленский Кабмин Киев Меркель НБУ Россия смерть США
 
 
 
 
 
 вверх