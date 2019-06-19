 "Нафтогаз" должен получить директивы от Кабмина для переговоров с "Газпромом", – Насалик

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Какие-либо контракты международного уровня должны на уровне Кабинета министров получить директивы к переговорному процессу", – сказал Насалик в ходе общения с журналистами в Киеве 19 июня, добавив, что в настоящее время правительство пока не давало "Нафтогазу" каких-либо указаний.

Кроме того, министр энергетики также акцентировал внимание на том, что "Нафтогаз" обязан выполнять решение правительства относительно отделения газотранспортной системы по утвержденной ownership unbundling-модели.

Как сообщалось, накануне коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в случае отказа "Газпрома" подписывать новый контракт на транзит газа в соответствии с европейскими правилами НАК "Нафтогаз Украины" готов предложить российской компании заключить своп-договор.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев неоднократно заявлял, что "Нафтогаз" готов продолжать переговоры о будущем транзита газа через Украину с российским "Газпромом" в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии.

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