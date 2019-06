 Нацбанк обжаловал в Верховном Суде отмену проверки "Приватбанка" перед национализацией

Вместе с кассационной жалобой Национальный банк подал ходатайство о приостановлении действия решений судов, признавших проверку незаконной, до окончания их пересмотра в кассационном порядке Верховным Судом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Национальный банк в кассационном иске обращает внимание, проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, относится к исключительным полномочиям НБУ, закрепленных законом "О Национальном банке".

"Именно поэтому ни один другой субъект или орган, в том числе и суд, не может вмешиваться в осуществление субъектом властных полномочий своей компетенции, в частности, определения даты и оснований, необходимых для проведения внеплановой проверки банков", – подчеркивается в сообщении.

Нацбанк также считает, что не нарушил права истца Triantal Investments Ltd., так как эта компания не была уполномочена представлять "Приватбанк", в частности, оспаривая распоряжение о проведении инспекционной проверки. Так, за судебной защитой нарушенного права банка может обратиться только его акционер - владелец контрольного пакета акций (более 50% акций) и исключительно в интересах и от имени банка, тогда как Triantal Investments Ltd до национализации "Приватбанка" принадлежало только 16,817% его акций.

Также Нацбанк обратил внимание на то, что "Приватбанк" допустил сотрудников НБУ к проведению проверки, предоставив доступ к помещениям и документов банка. В связи с этим, по мнению регулятора, истец утратил право на обжалование распоряжения о проведении проверки.

Национальный банк также настаивает, что имел основания для проведения инспекционной проверки "Приватбанка", так как результаты диагностического обследования банка в 2015 году показали существенное ухудшение его финансового состояния.

"Еще одним основанием для проведения проверки в банке является наличие фактов, которые могут свидетельствовать о совершении им рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Как указывали в НБУ, обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

