 Производство зерна в Украине увеличится до 94 миллионов тонн, – УЗА

Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.

По его словам, площади под зерновыми культурами в Украине стабильны, а объем производства зависит от климата. В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.

Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.

Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".

Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики.

"Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.

Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.

По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.

Экспорт зерна с начала 2018/19 МГ по состоянию на 14 июня 2019 года составил 48,3 млн тонн (+26% к 2017/18 МГ) при прогнозе экспорта на 2018/19 МГ около 49 млн тонн зерна.

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