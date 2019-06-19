 Зеленский анонсировал начало работы над новой программой сотрудничества с МВФ уже в июле

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с крупным и средним бизнесом Германии, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", – заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, поскольку без этого невозможно развивать экономику Украины.

"Инвестиционный климат является для нас приоритетом. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", – отметил Зеленский.

"Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что на вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", – добавил президент.

Глава государства также анонсировал планы по обеспечению независимости судов и правоохранительных органов, созданию "электронной таможни" и борьбе с контрабандой.

Как отмечается в сообщении, участники встречи обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность. Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения к законодательству, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом до завершения текущей программы stand by.

В свою очередь официальные представители МВФ ранее заявляли, что Фонд продолжит ожидать завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая, без принятия решений о выделении очередного транша по действующей программе. В ходе визита миссии президент Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах в парламент.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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