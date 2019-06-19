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 Энергетика, Финансы
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Все про:Кабмин (3180) кредит (1153) ОСМД (23) Зубко (348) энергоэффективность (249)

 Кабмин дополнительно выделил 380 миллионов на "теплые кредиты" для ОСМД

Правительство направило 380,6 млн грн на выполнение программы "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн", – подчеркнул Зубко.

По словам чиновника, за время работы программы "теплые кредиты" ею воспользовались почти 600 тысяч семей. Параллельно также работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

Зубко напомнил, что также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда и внедряют проекты по модернизации домов. В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около 3 тысяч заявок в год.

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, по состоянию на начало июня 2019 года, украинские семьи уже успели привлечь почти 840 млн грн "теплых кредитов" из предусмотреных на эти цели в госбюджете 1,1 млрд грн в 2019 году.

При этом в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133061
 
 
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