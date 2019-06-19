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 Валовой внешний долг Украины сократился до $114 миллиардов, – НБУ

По данным Нацбанка, валовой внешний долг Украины в первом квартале 2019 года сократился на 281 млн долл., или на 0,2%, - до 114,429 млрд долл.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Долг центрального банка сократился на 2,4% - до 7,745 млрд долл.; долг прочих депозитных корпораций - на 11%, до 5,162 млрд долл.; долг других секторов – на 1,1%, до 50,878 млрд долл.

При этом долг сектора государственного управления в первом квартале 2019 года вырос на 2,5% - до 41,144 млрд долл.; прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 0,9%, до 9,500 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины в 2018 году сократился на 741 млрд долл., или на 0,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133055
 
 
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