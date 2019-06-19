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 Гройсман поручил установить предельные цены на тепло и горячую воду (обновлено)

Премьер Владимир Гройсман поручил подготовить документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже нынешних.

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

По словам премьер-министра, несмотря на то, что цена на газ почти одинаковая для разных регионов, тариф на отопление местами отличается в 2 и более раза. При этом теплокоммунэнерго являются фактическим монополистом.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции о том, чтобы внести на следующее заседание правительства вопрос об ограничении цен, экономически обоснованном ограничение цен, на тепло и горячую воду в Украине, которое вступит в силу в следующем отопительном сезоне", – сказал Гройсман.

"У всех есть 6 месяцев для того, чтобы еще проинвентаризировать свою систему производства тепла, транспортировки горячей воды и сделать вывод", – добавил Гройсман.

По его словам, цены на отопление в следующем сезоне можно снизить на 15-20%.

"Я считаю, что таким решением можно достигнуть уменьшение цен на тепло в следующем отопительном сезоне на 15-20%", – считает Гройсман.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133049
 
 
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как же так? а вдруг путин и мвф нападут Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду - Цензор.НЕТ 3759
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Ну 20% это уже ощутимое снижение, не то что 7% на газ.
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БизнесЦензорНовостиВластьГройсман поручил установить предельные цены на тепло и горячую воду (обновлено)
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