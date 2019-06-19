 Гройсман поручил установить предельные цены на тепло и горячую воду (обновлено)

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

По словам премьер-министра, несмотря на то, что цена на газ почти одинаковая для разных регионов, тариф на отопление местами отличается в 2 и более раза. При этом теплокоммунэнерго являются фактическим монополистом.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции о том, чтобы внести на следующее заседание правительства вопрос об ограничении цен, экономически обоснованном ограничение цен, на тепло и горячую воду в Украине, которое вступит в силу в следующем отопительном сезоне", – сказал Гройсман.

"У всех есть 6 месяцев для того, чтобы еще проинвентаризировать свою систему производства тепла, транспортировки горячей воды и сделать вывод", – добавил Гройсман.

По его словам, цены на отопление в следующем сезоне можно снизить на 15-20%.

"Я считаю, что таким решением можно достигнуть уменьшение цен на тепло в следующем отопительном сезоне на 15-20%", – считает Гройсман.