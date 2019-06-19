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 Google вложит $1 миллиард в строительство жилья

Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона, объявил ее гендиректор Сундар Пичаи.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Проблему нехватки доступного жилья для людей с низким и средним достатком он назвал особенно острой и сложной для города.

Google и раньше инвестировала в строительство жилья в интересах людей, которые проживают рядом с объектами компании. Теперь она передаст свои земли стоимостью $750 млн, первоначально предназначенные для строительства офисов и магазинов, под строительство по меньшей мере 15 тысяч домов для семей с разным уровнем доходов. Всего в районе залива Сан-Франциска в 2018 году построили 3000 новых домов, напомнил Пичаи.

Также компания учредит инвестиционный фонд и направит в него $250 млн на строительство еще 5000 домов с доступной ценой. Еще $50 млн Google потратит на гранты для некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами бездомности и перемещения населения.

Компания продолжит поддерживать планы муниципалитетов по быстрому строительству недорогого жилья, ее цель - добиться немедленного начала проектов, чтобы жилье было доступно уже в ближайшие несколько лет, отметил Пичаи. Целью этих инвестиций гендиректор Google назвал расширение возможностей людей селиться в районе залива Сан-Франциско, вне зависимости от того, работают ли они в сфере хайтека или нет, и дать возможность всем жителям региона добиться успеха.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133036
 
 
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