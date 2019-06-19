 Население Украины сократится на 20%, – ООН

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Наибольшее относительное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна – до 20% и более. В частности, согласно прогнозу ООН, население Украины сократится на 19,9%", - сказано в документе.
Как сообщалось, в январе 2018 года в отчете департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) ООН "Перспективы мирового народонаселения" (2017 год) прогнозировалось, что население Украины до 2050 может уменьшиться до 36,4 млн человек.
Аналитики прогнозируют, что к 2050 году численность населения сократится, как минимум, на 1% в 55 странах.
В целом же, согласно отчету, в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.
Документ содержит прогноз и на более длительный срок – до конца столетия. Его авторы предполагают, что к этому времени на Земле будет проживать около 11 млрд человек, хотя темпы роста населения планеты будут замедляться и большинство стран столкнуться с проблемой старения населения, а в Украине население уменьшится до 24,4 млн человек. Проблема старения населения окажет финансовое давление на страны в связи с повышением затрат на общественное здравоохранение, выплату пенсий и социальной защиты, отмечается в документе.
Согласно ему, к 2050 году каждый шестой человек будет старше 65 лет, в то время как сейчас старше указанного возраста каждый 11-й человек. В ближайшие 30 лет в некоторых регионах, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку, доля пожилых людей удвоится. В то же время ожидается, что к 2050 году четверть населения Европы и Северной может быть старше 65 лет.
Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни в целом увеличится (с 64,2 года в 1990 году до 77,1 года в 2050 году), в более бедных странах этот показатель будет, по-прежнему, отставать. В то же время средняя продолжительность жизни ребенка, родившегося сегодня в одной из наименее развитых стран, будет примерно на 7 лет короче, чем у ребенка, рожденного в развитой стране. Среди причин эксперты отметили высокий уровень детской и материнской смертности, насилие и продолжающееся воздействие эпидемии ВИЧ.
(хотя и новые данные будут в чем-то не точные, ибо много вынуждено находиться за кордоном и вряд ли все смогут вернуться чтобы отметиться)
Да давно уже меньше 40 млн, считают только умерших а сколько уехало не учитывают.
Это все из-за олигархической системы, которую здесь построили Кучма и Медведчук, и которую поддерживали Ющенко, Янукович и Порошенко. Все прибыли национальной промышленности присваивают несколько десятков олигархических кланов. А народ живет на грани выживания. Зарплаты по 300 долл. считаются хорошими. Молодому человеку, чтобы заработать на однушку в Киеве, надо лет 10 ни есть, ни пить, ни одеваться, а на всю зарплату покупать баксы.
Украине, чтобы выжить, надо национализировать базовые отрасли промышленности. Надо национализировать ДТЭК, облэнерги, всю энергогенерацию. Потом национализировать Метинвест, все ГОКи, все ферросплавные комбинаты и, вообще, все меткомбинаты. Эти базовые отрасли приносят валюту. Сейчас эта валюта идет на оффшорные счета олигархов и инвестируется в более благополучные страны. После национализации вся валюта будет идти в Украину. Ее можно будет использовать для дальнейшей индустриализации и модернизации экономики.
Если олигархи захотят строить заводы с нуля - пусть строят. В этом случае надо гарантировать им неприкосновенность их собственности. Но все, что было построено еще при СССР, надо вернуть в народную собственность. Иначе все вымрем. А Ахметов, Фирташ, Порошенко, Пинчук и т.д. завезут сюда рабов из Вьетнама, Сев. Кореи и т.д. Думай-те.