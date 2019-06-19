 Фонтан возле моста Кличко построят по секретному соглашению за стоимость особняка

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным в системе "Прозорро", в соглашении определена стоимость дополнительных объемов работ, которые не были предусмотрены ранее утвержденной проектной документацией, и на которые 2 мая было получено положительное экспертный отчет.

Основные расходы в сумме 47 млн грн. предусмотрены на подпорные стены. То есть уже в ходе строительства так называемого "мостика Кличко" появилась потребность в укреплении склонов горы, где ранее не разрешалось возводить капитальные сооружения из-за подземных вод.

График выделения средств на подпорные стены свидетельствует, что работы по их строительству будут вестись в июле и августе. Это свидетельствует об общей неготовности строительного объекта и отсутствии разрешения на его ввод в эксплуатацию.

В календарном графике выполнения работ указано, что фонтан рядом с мостом стоит 4,27 млн грн. Еще 1,60 млн грн. ушло на замощение территории возле фонтана и 620 тысяч грн. стоило наружное освещение рядом.

За сумму, сопоставимую со стоимостью самого фонтана, в пригороде Киева можно приобрести двухэтажный коттедж с бассейном. Например, в селе Дмитровка можно приобрести дом площадью 177 кв метров за 4,68 млн грн.

Временные дороги оценены в 6,34 млн, озеленение территории – 6,91 млн грн. Среднемесячная зарплата рабочих по этому объекту рассчитана в размере 11 тыс грн.

В договоре есть также приложения с локальными сметами и конечной ведомостью ресурсов. Однако "Инженерный центр" не обнародовал эти приложения в "Прозорро", скрыв данные о ценах строительных материалов и оборудования.

С учетом этого дополнительного соглашения с "Спец-Автострой" в системе "Прозорро" обнародовано уже около 20 договоров на строительство "моста Кличко" на общую сумму 364,57 млн грн .

При этом сметная стоимость строительства моста по решению КГГА составляет 419,96 млн грн. За такую сумму можно построить 8 детских садов на 115 мест каждый.