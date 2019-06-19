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 Цены на нефть поднялись выше $62 за баррель

Утром в среду нефть умеренно дорожает после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,24%), до $62,29 за баррель. За вторник цена контрактов выросла на $1,2 (1,97%) и составляла на закрытие $62,14 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали на $0,16 (0,3%) - до $54,06 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,97 (3,79), до $53,90 за баррель.

Во вторник цены росли на заявлении президента США Дональда Трампа, который пообещал провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии на следующей неделе. Рынки с оптимизмом восприняли эти слова как сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.

"Цены на нефть могут вырасти на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров", - отметил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Американский институт нефти (API) 18 июня сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тысяч баррелей. Министерство экономики США опубликует официальную статистику позднее в среду. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что оно сообщит о сокращении запасов на 1,25 млн баррелей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133001
 
 
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