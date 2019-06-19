 Госавиаслужба восстановила сертификат авиакомпании Yanair

Об этом Омелян написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - сообщил Омелян.

По его словам, уже состоялся регулярный рейс Yanair из Киева в Батуми.

"В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", - добавил Омелян.

Он также написал, что пассажиры при выборе своего авиаперевозчика должны учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, который публикуется каждый месяц.

Как сообщалось, ранее по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "YanAir Airlines" Государственная авиационная служба Украины приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании с 7 июня.

В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯнЭир ЛТД": Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 года.