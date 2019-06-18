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Все про:ГТС (162) тендер (1175) Укртрансгаз (580) Prozorro (805) закупки (948)

 "Укртрансгаз" отменил тендеры на закупку технического газа на 5,7 миллиарда

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" отменила 12 тендеров на закупку 880 млн кубометров природного газа ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Тендеры были отменены по причине представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений.

Согласно документации, ранее "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 40 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд ожидаемой стоимостью по 260 млн грн каждый.

Также "Укртрансгаз" объявлял 4 тендера на закупку 80 млн куб. м технического газа по 520 млн грн каждый и 4 тендера на закупку 100 млн куб. м природного газа по 650 млн грн каждый.

Как сообщалось, на минувшей неделе "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для закупки газа для производственных нужд, из-за чего компания не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа.

"Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа", – заявили в компании.

По данным оператора ГТС Украины, остаточных объемов газа для производственно-технологических нужд, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

Напомним, АО "Укртрансгаз" по итогам проведенных в начале мая 15 тендеров на поставку 1,45 млрд куб. м природного газа для производственно-технологических и других нужд определил победителей только восьми из них с поставкой 0,65 млрд куб. м.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132954
 
 
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