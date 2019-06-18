 Airbus начал работы по созданию нового самолета сверхбольшой дальности

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Новая модифицикация получила название A321XLR. Она будет иметь дальность до 8700 км, что является рекордом для узкофюзеляжных авиалайнеров, и сможет перевозить до 220 пассажиров. Это позволит авиакомпаниям совершать дальнемагистральные полеты на направлениях с малой загрузкой, на которых эксплуатация широкофюзеляжных самолетов не является целесообразной.

В Airbus декларируют, что при использовании нового авиалайнера топливные затраты авиакомпаний на перевозку одного пассажира сократятся на 30% по сравнению с конкурентом предыдущего поколения, очевидно, имея в виду снятый с производства Boeing 757. Ранее этот самолет широко применялся авиакомпаниями для выполнения рейсов между городами США и Европы.

Базовая модель A321neo является среднемагистральным самолетом. Увеличить дальность самолета и полезную нагрузку в Airbus намерены с помощью ряда доработок.

Например, изменения коснутся топливной системы самолета, конструкции шасси, которые должны будут выдерживать максимальную взлетную массу 101 тонну, и закрылков. Новый большой топливный бак на А321XLR, расположенный в задней части самолета, будет устанавливаться вместо дополнительных центральных топливных баков, что позволит увеличить полезный объем багажного отсека за счет более рационального использования пространства.

На данный момент новую версию А321 сверхбольшой дальности заказала авиакомпания Middle East Airlines из Ливана (4 самолета) и лизинговая компания Air Lease Corporation (27 самолетов). Поставки А321XLR рассчитывает начать в 2023 году.

Ранее европейский производитель самолетов разработал модель A321LR, которая способна перевозить до 206 пассажиров на расстояние до 7400 км. Максимальный взлетный вес модели составляет 97 тонн.

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