 Импорт нефтепродуктов с начала года подскочил на 19%

Об этом говорится в данных Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, нефтепродукты импортированы на сумму $2,04 млрд, что на 17,3% больше, чем в январе-мае 2018 года ($1,74 млрд).

В том числе из России импортировано топливо на $842,14 млн (доля – 41,3%), Беларуси – на $775,06 млн (38,01%), Литвы – на $223,22 млн (10,95%), из других стран – на $198,69 млн (9,74%).

Кроме того, по итогам пяти месяцев Украина экспортировала 295,85 тыс. тонн (+45,1% к январю-маю 2018 года) нефтепродуктов на общую сумму $132,97 млн (+27,9%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $45,02 млн, Латвии – $15,785 млн, Мальты – $13,74 млн, из других стран – $58,43 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 года импортировала нефтепродукты на на $5,54 млрд, экспортировала – на $249,62 млн.

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