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 Конгресс США утвердил выделение $250 миллионов помощи украинской армии

Конгресс США утвердил выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности, что соответствует уровню прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, передает БизнесЦензор.

"Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны", – сказано в сообщении.

По данным украинского посольства, соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

"Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Пентагона отмечают, что утверждение очередного пакета увеличит общую помощь США в сфере безопасности Украине до $1,5 млрд 2014 года.

По данным оборонного ведомства США, среди прочего пакет помощи будет направлен на поддержку военно-морского флота Украины, он также предусматривает поставки снайперских винтовок, гранатометов и контр-артиллерийских радаров, средств связи и приборов ночного видения.

Как сообщалось, ранее Сенат США предложил увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год.

Ранее палата представителей Конгресса США планировала одобрить выделение в бюджете на 2020 год $250 миллионов на помощь Украине в сфере безопасности, что соответствует уровню прошлого года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132935
 
 
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