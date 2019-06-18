 Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Об этом свидетельствует правительственное постановление №496 от 12 июня 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство, в частности, увеличило сборы за подготовку к государственной регистрации авторского права и договоров, которые касаются права на произведение, а также размер сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности.

Как пояснило Министерство экономического развития и торговли, инициировавшее данные изменения, увеличение сборов даст дополнительный ресурс для повышения качества услуг по охране прав на объекты интеллектуальной собственности.

Речь, в частности, идет о поэтапном переходе от бумажного формата к электронному – будут созданы онлайн-реестры охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты права интеллектуальной собственности, а дополнительные ресурсы дадут возможность запустить электронную систему обеспечения граждан для предоставления административных услуг.

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