[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.47
 Корпоративные отношения
  226  0
Все про:регистрация (97) сбор (57) интеллектуальная собственность (28)

 Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Кабинет министров увеличил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Об этом свидетельствует правительственное постановление №496 от 12 июня 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство, в частности, увеличило сборы за подготовку к государственной регистрации авторского права и договоров, которые касаются права на произведение, а также размер сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности.

Как пояснило Министерство экономического развития и торговли, инициировавшее данные изменения, увеличение сборов даст дополнительный ресурс для повышения качества услуг по охране прав на объекты интеллектуальной собственности.

Речь, в частности, идет о поэтапном переходе от бумажного формата к электронному – будут созданы онлайн-реестры охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты права интеллектуальной собственности, а дополнительные ресурсы дадут возможность запустить электронную систему обеспечения граждан для предоставления административных услуг.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132933
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки ВР Газ Газпром Зеленский Киев Меркель НБУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх