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 Доля потребительских кредитов в портфеле банков превысила 18%, – НБУ

Розничные кредиты физлицам составляют 18,4% кредитного портфеля банковского сектора, генерируя около 40% процентного дохода от кредитования.

Об этом говорится в очередном выпуске Отчета о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в НБУ, быстрый рост потребительского кредитования продолжается уже два года – темп прироста необеспеченных кредитов домохозяйствам на текущие цели превышает 30% г/г восемь кварталов подряд.

"Спрос населения на потребительские кредиты устойчивый и высокий. Это поддерживает быстрые темпы роста портфеля потребительских кредитов и значительный потенциал развития этого сегмента", – сказано в сообщении.

В НБУ указывают, что большинство банков адекватно оценивают возможные потери по таким кредитам и формируют по ним достаточные резервы в текущих макроэкономических условиях.

"Однако оценки возможных кредитных убытков в случае кризиса местами слишком оптимистичны. Для оценки необходимых резервов ряд банков использует модели, которые нечувствительны к резкому ухудшению макроэкономических показателей. Поэтому если реализуется неблагоприятный сценарий – банки могут не сформировать соответствующие резервы на опережение", – констатируют в НБУ.

Чтобы избежать этого, в будущем НБУ может повысить удельный вес риска по необеспеченным потребительским кредитам.

"Повышение веса будет означать, что возможные потери от связанных с такими кредитами рисков будут покрыты капиталом", – сказано в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132928
 
 
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