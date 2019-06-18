 Суд начал процедуру банкротства скандальной фирмы "Трейд Коммодити"

Производство о банкротстве компании возбуждено по инициативе ООО "Нова Трейд Групп",​ ​требования которой составляют 2,8 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В свою очередь Офис крупных налогоплательщиков ГФС в рамках этого дела заявил о денежные требования к должнику на 525 млн грн.

Кроме того, ООО "Глобус" подало заявление о признании его требований на 549 ​​млн грн, а "Центрэнерго" – о требованиях на 336 млн грн.

Как сообщалось, по данным профильного издания enkorr, в 2018 году процедуру банкротства начали и другие аффилированные с "Трейд Коммодити" компании – "Химпродторг ЛТД" и "Укр Петрол".

Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 году стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 на нее приходилось 35% всех поставок горючего для Минобороны (в 2017 году - 60%) и 40% - для "Укрзализныци" (в 2017 году - 50%).

В целом с 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Ранее бизнесмен Андрей Адамовский признал, что финансирует фирму ООО "Трейд Коммодити". Адамовский является партнером нардепа Александра Грановского, которого считают "смотрящим" за правоохранительными органами от экс-президента Петра Порошенко. При этом Александр Грановский уверяет, что не имеет отношения ни к "Трейд Коммодити", ни к Адамовскому.

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