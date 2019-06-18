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 Евросоюз выделил 29 миллионов евро на налоговую и таможенную реформы в Украине

Европейский союз выделил 29,5 млн евро на финансирование третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM, которые будут направлены на экспертное сопровождение налоговой и таможенной реформ в Украине.

Об этом сообщил руководитель программы EU4PFM Эгон Веерме на пресс-конференции в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, программа предусматривает работу ключевых экспертов с привлечением также других украинских и европейских специалистов.

При этом 17 млн евро из общей суммы - это IT-фонд.

Литва профинансировала проект на 0,5 млн евро.

"Большинство экспертов будет находиться в Киеве, однако часть из них - в Вильнюсе", - пояснил Веерме.

"Это длительная программа, рассчитанная на четыре года. Сейчас хорошее время, чтобы ее начинать. Мы начали фактически 7-8 месяцев тому назад: обсуждали, что нужно делать, отбирали экспертов. Это качественный продукт, на который мы полагаем большие и небезосновательные надежды", - пояснил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

По его словам, в рамках реализации этих составляющих программы в Украине будет создан постоянный офис.

"Программа содержит компоненты, которые обуславливают ее успех - это постоянный офис. Есть постоянные эксперты, с которыми подписаны длительные контракты - на четыре года", - отметил он.

На первом этапе будет реализовано несколько проектов - прежде всего, оптимизация бизнес-процессов по администрированию налогов, в частности, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, добавил Верланов.

Программа EU4PFM внедряется в рамках Европейского инструмента соседства в объеме 55 млн евро. Завершение компонентов программы ожидается в 2022 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132904
 
 
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