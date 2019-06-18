 Доходность облигаций Германии упала до нового рекорда

Так, доходность 10-летних госбондов Германии упала до рекордно низкого уровня в минус 0,274%, в то время как доходность других гособлигаций еврозоны снизилась на 3-5 базисных пунктов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Единая европейская валюта также ускорила снижение после выхода данных об инфляции в еврозоне в мае.

Глава ЕЦБ Марио Драги во вторник заявил, что Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора.

Как сообщалось, на прошлой неделе Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигацииУкраины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых.

При этом на старте размещения ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составлял около 7,125%,позднее он были снижен до 6,75%, тогда как спрос на евробонды Украины, по предварительным данным, составил 6 млрд евро.

Таким образом Украина вернулась на рынок заимствований в евро, так как последний выпуск еврооблигаций в этой валюте был осуществлен 15 лет назад.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

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