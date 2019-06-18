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 Рентабельность капитала украинских банков в 2019 году превысит 20%, – НБУ

Рентабельность капитала банков в 2019 году существенно превысит 20%, которые являются условной нормой для банковских секторов развивающихся стран.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук на презентации отчета о финстабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За пять месяцев прибыль уже больше, чем за весь 2018 год (за пять месяцев 2019 года чистая прибыль банков - 23,4 млрд грн). Мы убеждены, что рентабельность капитала в 2019 году существенно превысит 20%, которые являются условной нормой для банковских секторов развивающихся стран. Никаких рисков для снижения прибыльности в последующих кварталах мы на сегодня не видим", - сказал Ваврищук.

По словам Ваврищука, банки должны использовать высокие прибыли на формирование запаса капитала. В ближайшие годы требования к капиталу будут существенно повышаться: нужно будет формировать буферы консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132901
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияРентабельность капитала украинских банков в 2019 году превысит 20%, – НБУ
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