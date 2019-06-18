 "Нафтогаз" предложит альтернативу договору на транзит газа с "Газпромом", – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Если "Газпром" никак не хочет брать на себя риски связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то "Нафтогаз" готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа", – сообщил Витренко.

"Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах", – пояснил коммерческий директор "Нафтогаза".

По словам Витренко, такие контракты на "своп" газа является привычными для европейского рынка и могут быть заключены по европейским правилам, применимым к сделкам на "своп" газа.

"При этом наш контракт на своп газа с "Газпромом" будет заключен по тому же шведскому праву и с арбитражем в Швеции (как в текущем контракте), маржа (плата за транзит) будет определена заранее сторонами (а не регулятором). А "Нафтогаз" уже сам будет заключать контракт на услуги по транспортировке газа с обособленным оператором газотранспортной системы, который будет регулироваться в Украине", – уточнил топ-менеджер.

В части сроков и годового объема такого контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" Витренко заявил, что украинскую компанию устраивает предложение ЕС по транзитному контракту – срок на 10 лет и средний объем не менее 60 млрд кубометров в год.

"Поэтому можем эти же параметры заложить и в контракт на своп газа", – отметил представитель "Нафтогаза".

Витренко добавил, что в таком случае потребуется заключить соглашение о сочетании украинской и российской газотранспортных систем между "Газпромом" и "Укртрансгазом".

"Такой договор является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., и поэтому у "Газпрома" нет обоснованных оснований отказываться от его подписания", – указал коммерческий директор НАК.

Как сообщалось, российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

На минувшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявил, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

Российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины", обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

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