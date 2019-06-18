 Меркель не видит оснований для отмены санкций против России

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Пока прогресса на этом фронте нет, до тех пор санкции не могут быть сняты, а санкции, которые касаются Крыма, могут быть сняты лишь после его возвращения Украине", – подчеркнула Меркель.

"Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца", – заявил в свою очередь Зеленский, обратившись к "отдельным политикам и представителям бизнеса, которые говорят о необходимости отмены санкций".

"Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день", – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский во вторник впервые посетил Германию в качестве президента Украины.

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