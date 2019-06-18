 Зеленский анонсировал договоренности с Россией по транзиту газа в ближайшее время

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что у нас заканчивается контракт (на транзит российского газа, – ред.) в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", – сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил о готовности Германии к переговорам с Украиной по вопросу строительства газопровода "Северный поток-2", несмотря на противоположность позиций.

"Не секрет, что наши позиции в отношении проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявил, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

Российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины", обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

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