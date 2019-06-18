 Власти Киева объявили о планах построить завод для переработки опавших листьев

Об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый во время встречи с представителями финского разработчика биогазовых установок компании Metener, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам чиновника, Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно.

"Страны ЕС первыми внедрили программы перехода к альтернативным источникам энергии и поддерживали инициативы, направленные на внедрение новых биогазовых технологий. Украина подписала Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 году. Сейчас нужно предпринять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому устройство этой системы по переработке растительных остатков – пилотный проект, который призван решить вопрос с массового накопления опавших листьев", – отметил Мальованый.

В свою очередь специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса, осмотрели место его возможного расположения.

По данным КГГА, компания Мetener использует технологии, которые позволяют создать биоустановку для использованного опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов, как биомассы для получения биогаза и удобрений.

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