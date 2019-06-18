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 Французский миллиардер выкупит аукционный дом Sotheby's за $3,7 миллиарда

Французский миллиардер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice, достиг соглашения о приобретении одного из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sotheby's за $3,7 млрд.

Согласно пресс-релизу Sotheby's, компания будет продана фирме бизнесмена BidFair USA, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По итогам сделки акционеры Sotheby's получат $57 денежными средствами за акцию компании, что на 61% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу, и на 56% больше средней цены за последние 30 сессий.

После завершения сделки, одобренной советом директоров Sotheby's, будет проведен ее делистинг. До этого акции компании торговались на Нью-йоркской фондовой бирже в течение 31 года.

Как отмечается в сообщении, сделке предстоит получить одобрение регуляторов и акционеров Sotheby's, после чего, как ожидается, она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132872
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияФранцузский миллиардер выкупит аукционный дом Sotheby's за $3,7 миллиарда
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