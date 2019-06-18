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 Доход украинских туроператоров в 2018 году достиг 17 миллиардов

Услугами украинских туроператоров воспользовались 3,38 млн человек в 2018 году, а общий доход туристических компаний составил 16,9 млрд грн (без НДС).

Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно справке, составленной по результатам обработки статистических отчетов туроператоров за 2018 год, наибольшее количество туристов в 2018 году пользовались услугами компаний: Join UP! (902,6 тыс. человек, из которых 878,4 тыс. – украинцы, путешествующие за границу), ANEX Tour (515,6 тыс., украинцы – 515,6 тыс.), "Аккорд Тур" (279,7 тыс., украинцы – 260,5 тыс.).

Среди лидеров по количеству туристов также находятся компании TEZ Tour (284,9 тыс.), Coral Travel (243,7 тыс.) и TUI Ukraine (230,4 тыс.).

Туроператоры реализовали в 2018 году 1,56 млн путевок общей стоимостью около 37,77 млрд грн. Непосредственно населению реализовали 815,7 тыс. путевок, из них 789 тыс. путевок украинцам для путешествий за границу, 28,8 тыс. – украинцам для путешествий внутри страны, 11,4 тыс. – иностранцам для путешествий по Украине.

Общий доход украинских туроператоров в 2017 году составил 13,14 млрд грн, их услугами воспользовались 2,56 млн человек.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132863
 
 
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