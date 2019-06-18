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 Новые украинские облигации на 1 миллиард евро купили инвесторы из 25 стран, – Минфин

Покупателями размещенных на прошлой неделе 7-летних еврооблигаций Украины на сумму 1 млрд евро стали инвесторы из 25 стран.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы", – отметила Маркарова.

Как сообщалось, на прошлой неделе Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых.

При этом на старте размещения ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составлял около 7,125%,позднее он были снижен до 6,75%, тогда как спрос на евробонды Украины, по предварительным данным, составил 6 млрд евро.

Таким образом Украина вернулась на рынок заимствований в евро, так как последний выпуск еврооблигаций в этой валюте был осуществлен 15 лет назад. 

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132858
 
 
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