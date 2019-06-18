 "Газпром" предложил "Нафтогазу" отказаться от победы в Стокгольме на $2,6 миллиарда

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник юридического департамента российской компании Сергей Кузнец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам представителя компании, глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии предложил "Нафтогазу Украины" "нулевой вариант". Однако, по его словам, украинская сторона хочет сохранить свой выигрыш в деле о контракте на транзит и отказаться только от исков о будущем транзите.

"Алексей Борисович (Миллер) это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения. Они говорят: давайте оставим как есть решение, которое вынесено в нашу пользу, а откажемся от наших будущих требований и заключим на их основе мировое соглашение", – сообщил Кузнец.

Под будущими требованиями "Нафтогаза" подразумевается иск от июля 2018 года с требованием о пересмотре тарифа на транзит газа через территорию Украины с 18 марта 2018 года и взыскании $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия существующего контракта на транзит.

Кузнец добавил, что "Газпром" готов при желании Киева обсуждать урегулирование спора на равноправных, по его мнению, условиях, отметив, что пока условия для такой дискуссии не складываются.

Читайте также: Украина предупреждает ЕС о возможности газового кризиса из-за РФ, – Зеркаль

На минувшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" подписать мировое соглашение, "которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на транзит газа".

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что НАК пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны.

"Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома": "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", – отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Витренко подчеркнул, что НАК готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" $2,8 млрд убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

"Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах", – добавил Витренко, указав, что в таком случае "Нафтогаз" откажется от своих требований в новом арбитраже, инициированном "Газпромом".

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщается, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram