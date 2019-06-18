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 Минрегион обяжет устанавливать металлические столбики перед пешеходными переходами

В проекте новых изменений в государственные строительные нормы содержится обязательное требование – устраивать на тротуарах у пешеходных переходов защитное ограждение, а именно – металлические столбики. Это необходимо для безопасности пешеходов и касается как строительства новых дорог, так и реконструкции и капремонта существующих.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов возле пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизнь. Поэтому в новых изменениях в ГСН относительно улиц и дорог мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах у пешеходных переходов в одном уровне. Надеюсь, в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная", – сказал Парцхаладзе.

Согласно проекту изменений в ГСН, для безопасного пребывания людей на тротуарах у пешеходных переходов в одном уровне их необходимо отделять от проезжей части путем установки ограничительного ограждения. 

Сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132852
 
 
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