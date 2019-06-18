 "Укргаздобыча" выиграла 5 лотов аукциона по продаже нефтегазовых участков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным в системе ProZorro, лицензию на Ясенскую площадь "Укргаздобыча" выиграла, предложив 19,03 млн грн при стартовой цене 18,83 млн грн. Конкуренцию составило ЧП "Оптима-Ресурс".

Лицензию на Каховскую площадь "Укргаздобыча" выигралп, увеличив цену до 2,7 млн грн со стартовых 2,66 млн грн, конкурент – ООО "Евроконсалт-груп"

Лицензию на Орельско-Брусовскую площадь "Укргаздобыча" выиграла, предложив 23,51 млн грн при стартовой цене 23,11 млн грн, конкурент – "Евроконсалт-груп".

Лицензию на Роздоловско-Успеновскую-1 площадь "Укргаздобыча" выиграла, увеличив цену до 6,91 млн грн со стартовых 6,81 млн грн, конкурент – "Евроконсалт-груп".

Лицензию на Роздоловско-Успеновскую-2 площадь "Укргаздобыча" выиграла, предложив 3,16 млн грн при стартовой цене 3,1 млн грн, конкурент – ООО "Нова Сталь" (Днепр).

Во всех пяти случаях оппоненты "Укргаздобычи" не захотели подниматься выше стартовой цены.

Таким образом, во вторник должны состояться торги еще по двум площадям: Болеховско-Смолянская (стартовая цена - 2,45 млн грн) и Гошевская (19,25 млн грн).

Интерес к Восточно-Космацкой (8,98 млн грн) и Юго-Сливкинской (8,79 млн грн) нефтегазовым площадям отсутствует из-за чего торги по ним были отменены.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Государственная служба геологии и недр в 2019 году выставит на электронные торги около 70 участков полезных ископаемых (30 – углеводородные, 40 – рудные и нерудные).

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.