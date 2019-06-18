 "Укрзализныця" планирует восстановить сообщение с Донбассом, – СМИ

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно тексту стратегии "Укрзализныци", который есть в распоряжении издания, если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Стратегия "Укрзализныци" описывает политику компании на несколько лет вперед - от организации перевозок и обновление парка до уровня зарплат сотрудников и безопасности движения.

Для ее выполнения дополнительно будут разрабатывать множество законов, постановлений и приказов.