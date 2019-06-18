 Коломойский пытается остановить иск в Швейцарии с помощью решения Печерского суда (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Национальный банк считает, что решение Печерского райсуда Киева никоим образом не касается производства в суде Швейцарии. К тому же нет никаких юридических оснований в поддержку позиции о приостановлении производства по Швейцарии", – сказано в сообщении.

В связи с этим 13 июня Национальный банк предоставил суду в Швейцарии необходимые аргументы.

В своем ответе Национальный банк утверждает, что вопреки позиции Коломойского решение Печерского районного суда Киева не имеет никакого отношения к производству в суде Швейцарии. К тому же согласно законодательству Швейцарии нет никаких юридических оснований в поддержку позиции о приостановлении производства по Швейцарии.

Среди прочего, Нацбанк отмечает, что несмотря на то, что решение Печерского суда было вынесено почти два месяца назад – 20 апреля, судья Пидпалый до сих пор не сдал полный текст решения по делу.

"В соответствии с законодательством Украины составления полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства. После того, как будет составлен полный текст решения суда, Национальный банк будет иметь 30 дней на его обжалование, что он имеет твердое намерение осуществить. Поэтому решение Печерского районного суда Киева до сих пор не вступило в законную силу", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 20 апреля Печерский районный суд Киева по иску Игоря Коломойского принял решение о расторжении договора личного поручительства олигарха по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до вхождения государства в капитал.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в украинские суды и один иск - к Суду первой инстанции в Женеве в Швейцарии и Украины против Игоря Коломойского для погашения кредитов рефинансирования "Приватбанка".

19 марта 2019 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационные жалобы НБУ и обязал Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотреть указанные иски.

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