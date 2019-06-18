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 Затраты на суд против РФ велики, но выигранные суммы будут намного выше, – Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль заявляет об очень высоких затратах на юридическое сопровождение дел против РФ в международных инстанциях, но отмечает, что выигранные суммы несопоставимо выше.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дела, которые Игорь Коломойский, например, выиграл у россиян, - там затраты десятки миллионов, а выиграны сотни миллионов… Тот же "Ощадбанк" – выигран миллиард при затратах в десятки миллионов. Да, нам придется потратиться на то, чтобы вернуть эти деньги. Точно так же, как "Нафтогаз" сейчас судится по всей Европе с россиянами для того, чтобы вернуть деньги. Но это все равно несопоставимые цифры", - пояснила Зеркаль.

Она подтвердила, что "мы много платим юристам", но отметила очень высокое качество их работы. "Сверка идет на любое слово, за которое можно зацепиться, чтобы потом использовать против", - отметила Зеркаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132828
 
 
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