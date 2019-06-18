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 Коррупция
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 Экс-главу УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции, – СМИ

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции, сообщают британские издания и источники новостных агентств в суде.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Причиной задержания называют расследование коррупции при выборах страны-организатора чемпионата мира по футболу в 2022 году, победителем которых стал Катар.

По информации газет, 63-летний Платини находится под стражей в полицейском участке во французском городе Нантере.

Платини, которого считают одним из лучших футболистов 1980-х годов, был назначен руководителем УЕФА в 2007 году, а в 2015 был отстранен от футбола вместе с бывшим главой ФИФА Зеппом Блаттером на 6 лет. Этот срок затем был сокращен до 4 лет.

В начале июня Платини был полон решимости вернуться в футбол по окончании четырехлетнего запрета, который истекает в октябре. Об этом рассказала New York Times, которая встретилась с бывшим главой УЕФА.

Он рассказал изданию, что намерен полностью очистить свое имя. Его адвокаты подали соответствующие заявления в 4 разных судебных инстанции, в числе которых - Европейский суд по правам человека.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132816
 
 
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