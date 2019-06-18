 Глава Администрации Зеленского работал с Луценко и чиновниками Ющенко. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.
Юридическую карьеру Андрей Богдан начинал в адвокатской компании "Правис", владельцами которой были нынешний нардеп Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.
Пукшин впоследствии создал юрфирму - "Пукшин и партнеры", куда и перешел работать Богдан, в будущем став бизнес-партнером Пукшина.
После Евромайдана Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии "Гражданская позиция" и получив там 14 место в списке.
Богдан тогда уже работал советником Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и пытался пройти в парламент по спискам "Блока Петра Порошенко".
Несмотря на то, что де-юре Богдан вышел из бизнес-структур Пукшина, журналисты неоднократно фиксировали Богдана на автомобиле Tesla, принадлежащий одной из компаний Пукшина, а его офис до сих пор находится на 6 этаже бизнес-центра на Ярославской, 56А в Киеве. Здесь же базируется фирма "Пукшин и партнеры".
Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является Руслан Кирилюк. Он - бывший глава судебной администрации и сожитель судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой.
Хозяйственный суд Киева рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации "ПриватБанка" в пользу Коломойского. Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшин и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы "Статус", совладельцем которой являются родной брат Андрея Богдана Игорь.
Игорь Богдан также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело "Привата" имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.
В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. Последний также близок и к Андрею Богдану.
В 2007-м Андрей Богдан пытался попасть в Верховную Раду по спискам "Нашей Украины-Народной Самообороны", но 93 место в списке партии оказалось непроходимым. Богдан работал парламенте помощником нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Андрея Портнова.
В 2008-м Андрей Богдан стал адвокатом нынешнего Генпрокурора, а тогда - Министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД.
Также Луценко заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.
При президентстве Виктора Януковича Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом Коломойского.
Примерно за год до попадания в команду Зеленского Богдан успеет поработать с Богданом Якимцем. Якимца называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
-"Я депутат нескольких созывов ,все это время живу в отеле Киев и хожу на работу пешком. Но я - считаюсь "старим обличчям"! А Зеленский живущий по соседству,ездит на работу кортежем в семь машин, и он считается "новим обличчям!"
Радует одно, что это уже прошедший поезд, и очень надеюсь, что пролетающий мимо Рады прямо в пропасть, что он рыл Украине все эти 5 лет.
Для Зеленского минусом является его собственный язык и так же говорящие невесть что головы его списка партии. Наговорили уже достаточно. И Богдан, и Шефир, Шрек бородатый... Одно радует, что это говоруны и реальных дел в этом направлении мы вряд ли увидим. И опять таки назначения на важные государственные должности людей и людей в списках партии, у которых рога торчат и ворованные деньги вылазят из карманов и просто непонятно кто, я так понимаю, что друзья и родственники - тушки. Итак, времени сесть и почистить списки партии есть, убрать друзей-россиян из назначенных постов, уволить Богдана, т.к. он хоть и друг, но истина дороже (Закон о люстрации)! И у СН есть еще шансы набрать самую большую фракцию в парламенте.
Лично я буду голосовать за партию, которая:
- потребует инициации Будапештских переговоров с введением настоящих серьезных санкций к оккупанту и выделение материальной помощи ВСУ для сдерживания агрессора.
- проведение настоящей судебной реформы и чистка силовиков, готовых сажать коррупционеров.
- объявление войны коррупции и запрет офшоров на 10 лет.
- введение настоящей Блокады оккупированным территориям. Выплаты пенсий только тем, кто выехал оттуда. Вода, свет и прочие ресурсы - вопросы к оккупанту! Введение биометрического визового контроля с Уйлостаном.