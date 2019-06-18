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 МВД осенью подпишет договор о покупке 13 самолетов Ан-178, – Аваков

Министерство внутренних дел Украины купит 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает БизнесЦензор.

"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих. Осенью будет первый демонстрационный полет новой машины. Через 3 года самолеты уже будут на службе", – рассказал Аваков.

Также Аваков рассказал, что в 2019 году МВД получит 5 новых вертолетов. 3 из них получат спасатели и Нацгвардия, 2 вертолета будут переданы Летной академии МВД в Кременчуге.

Как сообщалось, в январе Аваков заявлял, что Министерство внутренних дел рассматривает возможность реализации государственной программы по закупке отечественной авиатехники (Ан-74, Ан-32п, Ан-178) для нужд Национальной гвардии и ГСЧС. 

Ориентировочная стоимость планируемого контракта на поставку 13 самолетов оценивается в $450 млн. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132806
 
 
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МВС по тихому в самостійну армію переросте МВД купит 13 самолетов Ан-178 - Цензор.НЕТ 492
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а бурштин как копали-так и будут копать))))
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55 вертушек и 13 самолетов, куда менты на всем этом летать собрались непонятно.
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Мусора на Канари літати будуть? Чи на АНах за порушниками гнатись будуть?
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