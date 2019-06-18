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 "Укрнафта" выставит на торги 259 тысяч тонн нефти

ПАО "Укрнафта" выставит на торги 19 июня (№248Д) на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" 259 тыс. тонн нефти.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на сайте биржи, стартовая цена нефти составляет 14 тыс. 747,38 грн за тонну (с НДС), что на 7,2% меньше цены несостоявшихся 12 июня торгов (15 тыс. 886,64 грн/тонна).

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132803
 
 
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