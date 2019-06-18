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 Решение Стокгольмского арбитража по "Укрнафте" ожидается не ранее 2020 года

Финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по инициированному тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited) спору с Украиной может быть вынесено не ранее 2020 года, свидетельствуют данные в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Первый раунд устных слушаний по делу проходил с 1 по 18 апреля 2019 года в Лондоне. После слушаний стороны договорились о дате представления короткой информации – 31 июля 2019 года. Второй раунд устных слушаний назначен на 18 октября 2019 года. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, указанные миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132799
 
 
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